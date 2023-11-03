Появилось видео задержания и обысков у блогера Аяза Шабутдинова

МВД России опубликовали видео с задержанием известного бизнес-тренера Аяза Шабутдинова.

На кадрах Аязу предъявили постановление о проведении обысков, после чего правоохранители в присутствии понятых провели осмотр жилища блогера.

Напомним, Аяза Шабутдинова подозревают в нескольких эпизодах мошенничества. Используя агрессивный маркетинг, блогер с сообщниками продавал образовательные программы, вебинары и тренинги, которые якобы помогут начать успешный бизнес.