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Руc Тат
Происшествия 3 ноября 2023 16:39

Появилось видео задержания и обысков у блогера Аяза Шабутдинова

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МВД России опубликовали видео с задержанием известного бизнес-тренера Аяза Шабутдинова.

На кадрах Аязу предъявили постановление о проведении обысков, после чего правоохранители в присутствии понятых провели осмотр жилища блогера.

Напомним, Аяза Шабутдинова подозревают в нескольких эпизодах мошенничества. Используя агрессивный маркетинг, блогер с сообщниками продавал образовательные программы, вебинары и тренинги, которые якобы помогут начать успешный бизнес.

#Мошенничество
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