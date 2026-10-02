Появилось видео задержания ФСБ участника банды Басаева* в Татарстане

В распоряжении «Татар-информа» появилось видео задержания в Татарстане участника банды Шамиля Басаева*, который подозревается в нападении на российских военнослужащих в годы чеченской кампании.

Ранее сообщалось, что в Башкирии, Ингушетии и Татарстане задержали трех участников банды Басаева. Один из задержанных мог быть причастен к атаке на российских солдат 4 октября 1999 года, в которой погибли 15 военнослужащих и 28 получили ранения. Еще двоих подозревают в участии в атаке на отряд ОМОН и военнослужащих 29 марта 2000 года. Тогда убиты 43 человека, еще 102 пострадали.

Всех задержанных взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

*внесен в перечень террористов и экстремистов