Появилось видео задержания иностранца, жестоко убившего двоих приятелей в Казани

Госавтоинспекция Татарстана опубликовала кадры задержания 32-летнего уроженца страны ближнего зарубежья, подозреваемого в жестоком убийстве двоих приятелей.

На кадрах видно, как автоинспекторы останавливают междугородний автобус, а после выводят из него мужчину и усаживают в патрульный автомобиль.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, вечером 24 октября в квартире одного из домов на проспекте Ибрагимова в Казани были найдена тела двоих иностранцев 26 и 23 лет. Мужчины были жестоко убиты – на телах и лицах жертв обнаружены множественные колото-резанные раны.

Подозреваемого в преступлении задержали по горячим следам. Им оказался 32-летний приятель убитых – уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Мужчину поймали, когда он пытался уехать на автобусе в Самару.

