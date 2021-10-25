В Казани задержали подозреваемого в жестоком убийстве двух мужчин

Тела двоих молодых людей 23 и 25 лет были найдены накануне вечером в квартире одного из домов по проспекту Ибрагимова. У убитых были множественные колото-резаных ран на спинах и лицах.

По горячим следам был задержан подозреваемый в убийстве. По данным пресс-службы МВД по РТ, им оказался 32-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина после убийства пытался уехать из Казани в Самару на автобусе, но на подъезде к Аксубаевскому району был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

