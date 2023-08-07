Появилось видео взрыва у турецкого порта Дериндже

В социальных сетях опубликовали видео взрыва у порта Дериндже в Турции.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что взрыв прогремел сегодня рядом с крупным коммерческим портом на западе страны. Произошел он в одном из элеваторов в момент, когда судно загружали зерном.

В результате взрыва пострадали 10 человек. По предварительной версии, причиной могла стать халатность. На месте работают специалисты.