В Турции рядом с портом Дериндже прогремел взрыв

На западе Турции рядом с крупным коммерческим портом Дериндже на Мраморном море произошел взрыв, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, взрыв прогремел в провинции Коджаэли, расположенной к востоку от Стамбула.

Взрыв случился в элеваторе, предположительно, во время, когда судно загружали зерном.

Мэр города уточнил, что в результате взрыва оказались повреждены несколько элеваторов, в данный момент их освобождают от зерна.

Турецкие СМИ также сообщают о 10 раненых, об их состоянии информация уточняется.

Мэр турецкого Дериндже не исключил, что причиной взрыва в порту могла стать халатность, но точно станет известно после заключения экспертов.