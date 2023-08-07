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В Турции рядом с портом Дериндже прогремел взрыв
На западе Турции рядом с крупным коммерческим портом Дериндже на Мраморном море произошел взрыв, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, взрыв прогремел в провинции Коджаэли, расположенной к востоку от Стамбула.
Взрыв случился в элеваторе, предположительно, во время, когда судно загружали зерном.
Мэр города уточнил, что в результате взрыва оказались повреждены несколько элеваторов, в данный момент их освобождают от зерна.
Турецкие СМИ также сообщают о 10 раненых, об их состоянии информация уточняется.
Мэр турецкого Дериндже не исключил, что причиной взрыва в порту могла стать халатность, но точно станет известно после заключения экспертов.
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