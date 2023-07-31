Появилось видео начала урагана на озере Яльчик, где погибли туристы

В распоряжении «Татар-информа» появилась видеозапись, снятая регистратором в автомобиле отдыхающих на озере Яльчик.

На видео, длительностью в три минуты, видно, как начинается дождь и сильный ветер. Сначала падает первое дерево – в тот момент, когда мимо проезжает машина.

Автомобиль подскакивает на месте, его задевают ветки. Еще через минуту прямо на палатки падает сосна и тут же с другой стороны береза. При этом она едва не задевает мужчину, который стоит рядом.

«Мы были справа. Как раз напротив этой сине-красной бани. Там упало много хороших толстых деревьев. Бог нас уберег. Я спала в палатке, в полутора метрах от меня стояла палатка, в которой спала женщина. Одно из деревьев упало прямо на нее. Когда я вышла, подбежала к этой женщине с другими отдыхающими, пощупала пульс, но его уже не было. Мужчина бегал с ребенком на руках, мы дали ребенку вещи, переодели его и укрыли спальником. Было очень страшно. Но мужчины не растерялись, сплотились и начали распиливать и поднимать стволы деревьев. Очень жаль, что для кого-то этот отдых стал последним», – поделилась свидетель происшествия из Волжска Екатерина.

Ранее мы сообщали, что в результате непогоды в Приволжском федеральном округе погибли десять человек, 76 получили травмы, сообщает пресс-служба МЧС России.