Появилось видео уникального светового шоу у стен Казанского Кремля

Коптер снял на видео уникальное световое шоу, фоном для которого стали стены Казанского Кремля. Эффектная иллюминация приурочена к 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией.

Увидеть световое представление в Казани можно 20 и 21 мая с 20.00 до 1.00. Также сегодня и завтра шоу развернется на стенах Белой мечети в Болгаре.

В основе — символы и основные принципы традиционного ислама, присущего татарскому народу. Представление должно воплощать в себе идеи света, который ислам несет в мир. Зрители могут увидеть исторические зарисовки Ибн-Фадлана, традиционные татарские шамаили, полумесяц и отсылки к священной книге.

21 мая в Болгаре пройдет особенный праздник «Изге Болгар жыены», будет организована яркая культурно-просветительская программа: концерт, полуденный намаз на площади у Соборной мечети, выставка-продажа изделий мастеров народных художественных промыслов, турнир по борьбе на поясах, мастер-классы и пр.