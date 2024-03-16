Кадры уничтожения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ, пытавшейся проникнуть в село Козинка на юго-западе Белгородской области, опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Отметим, что вышеупомянутый населенный пункт находится в непосредственной близости от государственной границы РФ.

Напомним, ранее мы публиковали видео разгрома еще одной из украинских ДРГ при попытке прорваться в районе села Сподарюшино. В результате неудачной операции противник потерял 195 человек, а также свыше 10 единиц техники.

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей (в частности, официальные лица упоминали создание условий, гарантирующих безопасность самой России).

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