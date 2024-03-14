Появились кадры уничтожения украинской техники в Белгородской области

Минобороны России опубликовало кадры разгрома украинской техники при попытке ДРГ прорваться в районе Сподарюшино Белгородской области.

«В результате уничтожено до 195-ти военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения», – сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, на Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки улучшено положение по переднему краю.

«Нанесено огневое поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики», – указали в министерстве.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.