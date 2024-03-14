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Появились кадры уничтожения украинской техники в Белгородской области
Минобороны России опубликовало кадры разгрома украинской техники при попытке ДРГ прорваться в районе Сподарюшино Белгородской области.
«В результате уничтожено до 195-ти военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения», – сообщили в оборонном ведомстве.
Кроме того, на Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки улучшено положение по переднему краю.
«Нанесено огневое поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики», – указали в министерстве.
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