news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 10 апреля 2024 17:50

Пожарные потушили торговые павильоны на Зорге в Казани

Скопировать ссылку

Пожарные ликвидировали горение, возникшее рядом с ТЦ «Олимп» в Казани.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, загорелись торговые павильоны по адресу Зорге 66.

Пожар был ликвидирован в 17.19. В результате пожара никто не пострадал.

В причинах возгорания разбираются специалисты.

#пожар в казани
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2