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Пожарные потушили торговые павильоны на Зорге в Казани
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Пожарные ликвидировали горение, возникшее рядом с ТЦ «Олимп» в Казани.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, загорелись торговые павильоны по адресу Зорге 66.
Пожар был ликвидирован в 17.19. В результате пожара никто не пострадал.
В причинах возгорания разбираются специалисты.
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