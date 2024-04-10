Пожарные потушили торговые павильоны на Зорге в Казани

Пожарные ликвидировали горение, возникшее рядом с ТЦ «Олимп» в Казани.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, загорелись торговые павильоны по адресу Зорге 66.

Пожар был ликвидирован в 17.19. В результате пожара никто не пострадал.

В причинах возгорания разбираются специалисты.