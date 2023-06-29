Появилось видео тушения пожара на острове Зеленый в Татарстане

МЧС опубликовало видео тушения пожара на острове Зеленый в Татарстане.

На месте работают также три мотопомпы МП-600, на тушение пожара поданы пять водяных стволов.

В 13.30 открытое горение было ликвидировано.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на острове Зеленый Матюшинского сельского поселения загорелся дачный дом.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Прибывшие на место огнеборцы сняли угрозу дальнейшего распространения огня.