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Появилось видео тушения пожара на острове Зеленый в Татарстане
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МЧС опубликовало видео тушения пожара на острове Зеленый в Татарстане.
На месте работают также три мотопомпы МП-600, на тушение пожара поданы пять водяных стволов.
В 13.30 открытое горение было ликвидировано.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на острове Зеленый Матюшинского сельского поселения загорелся дачный дом.
Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Прибывшие на место огнеборцы сняли угрозу дальнейшего распространения огня.
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