В Татарстане на острове Зеленый пожарные тушат охваченный огнем дачный дом

В Лаишевском районе Татарстана загорелся дачный дом, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре поступило сегодня в 10.39. Загорелся дом на острове Зеленый Матюшинского сельского поселения.

На место отправились силы и средства Лаишевского гарнизона.

Пожарные переправились через протоку реки Волги.

Для перекачки воды работают 2 мотопомпы, на тушение пожара поданы 4 водяных ствола РСК-50.

«Предварительно, площадь пожара составляет до 100 квадратных метров, угроза дальнейшего распространения огня снята, информация о пострадавших не поступала», – сообщили в МЧС.