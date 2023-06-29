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В Татарстане на острове Зеленый пожарные тушат охваченный огнем дачный дом
В Лаишевском районе Татарстана загорелся дачный дом, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о пожаре поступило сегодня в 10.39. Загорелся дом на острове Зеленый Матюшинского сельского поселения.
На место отправились силы и средства Лаишевского гарнизона.
Пожарные переправились через протоку реки Волги.
Для перекачки воды работают 2 мотопомпы, на тушение пожара поданы 4 водяных ствола РСК-50.
«Предварительно, площадь пожара составляет до 100 квадратных метров, угроза дальнейшего распространения огня снята, информация о пострадавших не поступала», – сообщили в МЧС.
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