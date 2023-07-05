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Происшествия 5 июля 2023 16:10

Появилось видео тушения крупного пожара на территории петербургского предприятия

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МЧС опубликовали видео с места тушения крупного пожара на территории предприятия в Санкт-Петербурге.

Как сообщает ТАСС, пожар, охвативший автомобильные шины, был локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что возгорание произошло во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на территории ООО «Старт». К ликвидации было привлечено 5 единиц техники и 25 человек личного состава МЧС.

#Санкт-Петербург #пожар
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