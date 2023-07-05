В Петербурге на площади 400 метров загорелся ангар с покрышками

Автопокрышки на площади 400 квадратных метров загорелись во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

Пожару был присвоен номер сложности 1-бис. Возгорание произошло на территории ООО «Старт».

Информации о пострадавших пока не поступало. К ликвидации привлечено 5 единиц техники и 25 человек личного состава МЧС.

В прокуратуре города сообщили, что ведомство контролирует выяснение обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты проверки, проводимой органами МЧС по факту возгорания.