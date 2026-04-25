Появилось видео страшного ДТП с четырьмя погибшими на М-12

Появилось видео страшного ДТП на трассе М-12 в Кайбицком районе Татарстана.

Напомним, что столкновение между легковушкой и грузовиком произошло утром 16 апреля. Тогда предварительной причиной аварии стало несоблюдение водителем легковушки безопасной скорости и дистанции. Машина практически наполовину вошла под грузовик, ее смяло. Авария унесла жизни четверых человек.

Как сообщили в Автодоре, причиной аварии стало переутомление водителя — он уснул за рулем. Из-за того, что машина ехала без контроля, никто не пытался затормозить или уйти от столкновения.

