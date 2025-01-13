В сети появилось видео столкновения пяти легковушек на Оренбургском тракте в Казани.

«Татар-информ» рассказывал, что Volkswagen Polo ехал в сторону выезда из города. Водитель не справился с управлением и машину перебросило на встречку. Там он протаранил еще две легковушки. Все автомобили получили сильные повреждения.

В результате ДТП погибла 59-летняя пассажирка Volkswagen Polo.

