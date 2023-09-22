Сегодня в местных Telegram-каналах появилось видео смертельного наезда на пешехода в Казани.

Все произошло вечером на парковке у возле железнодорожного вокзала Казань-2 по улице Воровского. Пешеход упал прямо перед машиной и погиб.

По словам 38-летнего водителя, он не заметил пешехода после начала движения. В свою очередь пешеход переходил дорогу в не предусмотренном для этого месте.

В результате, как сообщили в городской Госавтоинспекции, 45-летний мужчина скончался на месте.