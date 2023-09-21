На парковке возле вокзала в Казани легковушка насмерть сбила 38-летнего мужчину

Сегодня в районе семи часов вечера в Казани легковой автомобиль KIA насмерть сбил пешехода. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как выяснилось, инцидент произошел на парковке возле железнодорожного вокзала Казань-2.

По словам водителя, он не заметил пешехода после начала движения.

В результате 38-летний пешеход скончался на месте.