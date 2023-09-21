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На парковке возле вокзала в Казани легковушка насмерть сбила 38-летнего мужчину
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Сегодня в районе семи часов вечера в Казани легковой автомобиль KIA насмерть сбил пешехода. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
Как выяснилось, инцидент произошел на парковке возле железнодорожного вокзала Казань-2.
По словам водителя, он не заметил пешехода после начала движения.
В результате 38-летний пешеход скончался на месте.
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