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Руc Тат
Происшествия 21 сентября 2023 20:15

На парковке возле вокзала в Казани легковушка насмерть сбила 38-летнего мужчину

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Сегодня в районе семи часов вечера в Казани легковой автомобиль KIA насмерть сбил пешехода. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как выяснилось, инцидент произошел на парковке возле железнодорожного вокзала Казань-2.

По словам водителя, он не заметил пешехода после начала движения.

В результате 38-летний пешеход скончался на месте.

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