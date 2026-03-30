Происшествия 30 марта 2026 14:46

Появилось видео смертельного ДТП с Lexus в центре Казани

Госавтоинспекция опубликовала видео ДТП, которое произошло в минувшие выходные на перекрестке улиц Петербургская и Назарбаева.

«Татар-информ» рассказывал, что водитель Lexus, двигаясь в сторону Назарбаева, проигнорировал требование знака «Движение направо» и на большой скорости врезался в бетонное ограждение. От удара автомобиль перевернулся и задел пять припаркованных машин. После столкновения иномарка загорелась.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров Lexus погибли на месте. В Госавтоинспекции уточнили, что все трое были жителями Самарской области.

