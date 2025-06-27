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Происшествия 27 июня 2025 17:49

Появилось видео смертельного ДТП на трассе в РТ, где погибли два пассажира

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На запись с видеорегистратора попал момент ДТП на трассе в Татарстане, где сегодня погибли два пассажира автомобиля «Лада Веста».

«Татар-информ» рассказывал, что водитель за рулем автомобиля «Лада Веста» выехал на встречку и столкнулся с грузовым тягачом.

В результате ДТП два пассажира легкового автомобиля скончались на месте.

На место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего выехал исполняющий обязанности прокурора Актанышского района Рустам Шайсуваров.

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