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Происшествия 27 июня 2025 17:45

На трассе в РТ легковушка столкнулась с грузовым тягачом, два пассажира погибли

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На трассе в РТ легковушка столкнулась с грузовым тягачом, два пассажира погибли

Сегодня на 1129-м км трассы М7 водитель за рулем автомобиля «Лада Веста» выехал на встречку и столкнулся с грузовым тягачом.

В результате ДТП два пассажира легкового автомобиля скончались на месте.

На место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего выехал исполняющий обязанности прокурора Актанышского района Рустам Шайсуваров.

Ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту, взят на контроль прокуратуры района.

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