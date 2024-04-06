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Появилось видео с места тушения пожара, возникшего после взрыва газа в Нурлате
ГУ МЧС России по РТ опубликовали видео с места тушения пожара, который возник в результате взрыва газа в Нурлате.
Напомним, взрыв газа произошел в трехподъездном доме №9 на Заводской улице. После взрыва в доме случился пожар. Огнеборцы выяснили, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением четырех квартир на первом и втором этажах. Взрыв разрушил наружные стены здания.
Минздрав сообщил, что в результате пострадали два человека.
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