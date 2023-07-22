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Руc Тат
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Происшествия 22 июля 2023 11:52

Появилось видео с места страшного ДТП в Татарстане, где погибли двое подростков

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В распоряжении «Татар-информа» появилась видеозапись с места страшного ДТП в Новошешминском районе РТ, где погибли дети.

Трагедия произошла сегодня в районе пяти часов утра на перекрестке автодороги Р 239 «Казань-Оренбург». Автомобиль Renault, в котором находились пять человек, в том числе трое детей, столкнулся с грузовым автомобилем MAN.

В результате ДТП двое детей погибли, еще одного подростка увезли на скорой в больницу.

#ДТП жертвы #погибли дети
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