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Появилось видео с места столкновения автобуса и крана на переезде в Альметьевске
Опубликовано видео с места столкновения автобуса и крана на железнодорожном переезде в Альметьевске. Кадрами поделилась Приволжская транспортная прокуратура.
На видео видно, что в результате ДТП автобус съехал в кювет, а на дороге образовалась пробка. На месте работают спецслужбы.
Ранее мы сообщали, что у пересечения улиц Нефтебаза и Грузинская на регулируемом ж/д переезде произошло столкновение пассажирского автобуса «ГАЗ» с ремонтно-восстановительным краном. По предварительным данным, водитель автобуса проехал на красный из-за того, что отвлекся, принимая оплату за проезд.
На месте происшествия работает старший помощник Камского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа ЛОП Набережные Челны.
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