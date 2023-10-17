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Руc Тат
Происшествия 17 октября 2023 14:30

Появилось видео с места столкновения автобуса и крана на переезде в Альметьевске

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Опубликовано видео с места столкновения автобуса и крана на железнодорожном переезде в Альметьевске. Кадрами поделилась Приволжская транспортная прокуратура.

На видео видно, что в результате ДТП автобус съехал в кювет, а на дороге образовалась пробка. На месте работают спецслужбы.

Ранее мы сообщали, что у пересечения улиц Нефтебаза и Грузинская на регулируемом ж/д переезде произошло столкновение пассажирского автобуса «ГАЗ» с ремонтно-восстановительным краном. По предварительным данным, водитель автобуса проехал на красный из-за того, что отвлекся, принимая оплату за проезд.

На месте происшествия работает старший помощник Камского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа ЛОП Набережные Челны.

#ДТП на ж/д переезде #Альметьевск
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