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Руc Тат
Происшествия 17 октября 2023 14:04

ДТП с краном на ж/д переезде произошло из-за водителя автобуса, проехавшего на красный

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Камская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства, при которых в Альметьевске столкнулись мотовоз и автобус, сообщили в ведомстве.

Напомним, что у пересечения улиц Нефтебаза и Грузинская на регулируемом переезде столкнулись пассажирский автобус «ГАЗ» и ремонтно-восстановительный кран.

По предварительной информации, водитель проехал на красный, поскольку отвлекся, когда принимал от пассажира оплату за проезд.

На месте происшествия работает старший помощник Камского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа ЛОП Набережные Челны.

Надзорное ведомство проверит соблюдаются ли требования безопасной эксплуатации ж/д транспорта и при наличии оснований примет соответствующие меры.

#ДТП на ж/д переезде #Альметьевск
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