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ДТП с краном на ж/д переезде произошло из-за водителя автобуса, проехавшего на красный
Камская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства, при которых в Альметьевске столкнулись мотовоз и автобус, сообщили в ведомстве.
Напомним, что у пересечения улиц Нефтебаза и Грузинская на регулируемом переезде столкнулись пассажирский автобус «ГАЗ» и ремонтно-восстановительный кран.
По предварительной информации, водитель проехал на красный, поскольку отвлекся, когда принимал от пассажира оплату за проезд.
На месте происшествия работает старший помощник Камского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа ЛОП Набережные Челны.
Надзорное ведомство проверит соблюдаются ли требования безопасной эксплуатации ж/д транспорта и при наличии оснований примет соответствующие меры.
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