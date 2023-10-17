ДТП с краном на ж/д переезде произошло из-за водителя автобуса, проехавшего на красный

Камская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства, при которых в Альметьевске столкнулись мотовоз и автобус, сообщили в ведомстве.

Напомним, что у пересечения улиц Нефтебаза и Грузинская на регулируемом переезде столкнулись пассажирский автобус «ГАЗ» и ремонтно-восстановительный кран.

По предварительной информации, водитель проехал на красный, поскольку отвлекся, когда принимал от пассажира оплату за проезд.

На месте происшествия работает старший помощник Камского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа ЛОП Набережные Челны.

Надзорное ведомство проверит соблюдаются ли требования безопасной эксплуатации ж/д транспорта и при наличии оснований примет соответствующие меры.