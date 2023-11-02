Появилось видео с места спасения рабочих в Иннополисе

Появились кадры с места трагедии в Иннополисе, где рабочего насмерть засыпало грунтом. Видеозапись опубликовали в ГУ МЧС России по РТ.

Как отметили в ведомстве, сообщение о том, что при прокладывании траншеи для водоснабжения в Иннополисе произошел обвал грунта и завалило двух рабочих, поступило сегодня в 15.55. По словам рабочих, мужчин уже достают своими силами, требуется медицинская помощь.

Спустя некоторое время произошло повторное обрушение, мужчин снова засыпало.

В 18.03 спасатели достали из-под завала 22-летнего рабочего. В настоящее время его осматривают медики.

В 18.37 спасатели извлекли тело второго рабочего. К сожалению, 50-летний мужчина скончался на месте.

Ранее мы сообщали, что во время укладки канализационной трубы на улице Спортивной в Иннополисе двоих рабочих засыпало грунтом. Один из них погиб на месте, второго удалось спасти.

На место происшествия выехал прокурор Верхнеуслонского района Василий Егоров. Возбуждено уголовное дело.