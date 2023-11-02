Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Появилось видео с места спасения рабочих в Иннополисе
Появились кадры с места трагедии в Иннополисе, где рабочего насмерть засыпало грунтом. Видеозапись опубликовали в ГУ МЧС России по РТ.
Как отметили в ведомстве, сообщение о том, что при прокладывании траншеи для водоснабжения в Иннополисе произошел обвал грунта и завалило двух рабочих, поступило сегодня в 15.55. По словам рабочих, мужчин уже достают своими силами, требуется медицинская помощь.
Спустя некоторое время произошло повторное обрушение, мужчин снова засыпало.
В 18.03 спасатели достали из-под завала 22-летнего рабочего. В настоящее время его осматривают медики.
В 18.37 спасатели извлекли тело второго рабочего. К сожалению, 50-летний мужчина скончался на месте.
Ранее мы сообщали, что во время укладки канализационной трубы на улице Спортивной в Иннополисе двоих рабочих засыпало грунтом. Один из них погиб на месте, второго удалось спасти.
На место происшествия выехал прокурор Верхнеуслонского района Василий Егоров. Возбуждено уголовное дело.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников