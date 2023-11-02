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В Иннополисе двоих рабочих засыпало грунтом, один из них погиб
Трагедия произошла сегодня днем, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По предварительным данным, во время укладки канализационной трубы на улице Спортивной в Иннополисе двоих рабочих засыпало грунтом. Один из них погиб на месте, второго удалось спасти.
На место происшествия выехал прокурор Верхнеуслонского района Василий Егоров.
В настоящее время прокуратура организовала проверку. Обстоятельства случившегося выясняются.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в надзорном ведомстве.
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