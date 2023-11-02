news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 2 ноября 2023 17:27

В Иннополисе двоих рабочих засыпало грунтом, один из них погиб

Скопировать ссылку

Трагедия произошла сегодня днем, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По предварительным данным, во время укладки канализационной трубы на улице Спортивной в Иннополисе двоих рабочих засыпало грунтом. Один из них погиб на месте, второго удалось спасти.

Фото: Прокуратура РТ

На место происшествия выехал прокурор Верхнеуслонского района Василий Егоров.

В настоящее время прокуратура организовала проверку. Обстоятельства случившегося выясняются.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в надзорном ведомстве.

Фото: Прокуратура РТ

Фото: Прокуратура РТ

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100