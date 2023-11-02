Трагедия произошла сегодня днем, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По предварительным данным, во время укладки канализационной трубы на улице Спортивной в Иннополисе двоих рабочих засыпало грунтом. Один из них погиб на месте, второго удалось спасти.

Фото: Прокуратура РТ

На место происшествия выехал прокурор Верхнеуслонского района Василий Егоров.

В настоящее время прокуратура организовала проверку. Обстоятельства случившегося выясняются.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в надзорном ведомстве.

Фото: Прокуратура РТ