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Появилось видео с места смертельного ДТП с мотоциклистом в Казани
Очевидец снял видео с места смертельной аварии, в которой погиб мотоциклист.
Он рассказал «Татар-информу», что авария случилась рядом с Колхозным Рынком.
«Когда я проезжал мимо, то, что осталось от мотоцикла еще горело. Удар был сильным, у байка оторвало колесо, оно валялось рядом на тротуаре. Сейчас там работают сотрудники Госавтоинспекции. Похоже, на месте также женщина из автомобиля, который столкнулся с мотоциклом», – рассказал очевидец.
Ранее мы сообщали, что на пересечении улиц Московская и Таззи Гизата случилось смертельное ДТП в результате которого погиб 27-летний мотоциклист и пострадала 26-летняя девушка, которую сбил отлетевший от машины мотоцикл.
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