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Появилось видео с места пожара в Тукаевском районе РТ, где погибли семь человек
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Появилось видео с места пожара в Тукаевском районе РТ, где погибли семь человек,в том числе четверо детей.
Ранее «Татар-информ» сообщал,что в деревне Саитово по улице Торговая загорелся одноэтажный бревенчатый дом с пристроем. Общая площадь возгорания составила 100 кв.метров.
Как удалось выяснить, в доме проживали 8 человек, из них 4 детей. По словам сотрудников полиции, семья была неблагополучной. Мать детей вышла из горящего дома.
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