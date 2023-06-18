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Руc Тат
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Происшествия 18 июня 2023 15:56

Появилось видео с места пожара в Тукаевском районе РТ, где погибли семь человек

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Появилось видео с места пожара в Тукаевском районе РТ, где погибли семь человек,в том числе четверо детей.

Ранее «Татар-информ» сообщал,что в деревне Саитово по улице Торговая загорелся одноэтажный бревенчатый дом с пристроем. Общая площадь возгорания составила 100 кв.метров.

Как удалось выяснить, в доме проживали 8 человек, из них 4 детей. По словам сотрудников полиции, семья была неблагополучной. Мать детей вышла из горящего дома.

#пожар #тукаевский район
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