Появилось видео с дымовой завесой на Крымском мосту после сбитых ПВО украинских ракет

В социальных сетях опубликовали видео с сильным задымлением на Крымском мосту.

Как сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков в своем Telegram-канале, на мосту была поставлена дымовая завеса после того, как в районе Керченского пролива силами ПВО были сбиты две вражеские ракеты.

Ранее мы сообщали, что движение по Крымскому мосту было временно ограничено в результате атаки ВСУ. В ближайшее время движение будет восстановлено.

Как сообщили в Минобороны, около 13:00 по Московскому времены ВСУ предприняли попытку нанести террористический удар по мосту зенитной управляемой ракетой С-200, которая была переделана в ударный вариант. Атака была успешно отражена.