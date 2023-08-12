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Появилось видео с дымовой завесой на Крымском мосту после сбитых ПВО украинских ракет
В социальных сетях опубликовали видео с сильным задымлением на Крымском мосту.
Как сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков в своем Telegram-канале, на мосту была поставлена дымовая завеса после того, как в районе Керченского пролива силами ПВО были сбиты две вражеские ракеты.
Ранее мы сообщали, что движение по Крымскому мосту было временно ограничено в результате атаки ВСУ. В ближайшее время движение будет восстановлено.
Как сообщили в Минобороны, около 13:00 по Московскому времены ВСУ предприняли попытку нанести террористический удар по мосту зенитной управляемой ракетой С-200, которая была переделана в ударный вариант. Атака была успешно отражена.
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