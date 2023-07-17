Появилось видео последствий теракта на Крымском мосту

СК РФ опубликовал видео, на котором показаны последствия теракта на Крымском мосту.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что СК РФ возбудил уголовное дело о теракте в связи с произошедшим на Крымском мосту. По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту, их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

В настоящее время следователи СК России продолжают работу на месте происшествия на Крымском мосту.