Появилось видео погони автоинспекторов за «Ладой» со стрельбой в Зеленодольске

МВД Татарстана опубликовало видеозапись с погоней в Зеленодольске. Ролик появился в Telegram-канале ведомства.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что накануне вечером в Зеленодольске, на улице Заводской, водитель за рулем автомобиля «Лада» 9-й модели не подчинился требованию сотрудников Госавтоинспекции остановиться и продолжил движение. Сотрудники правоохранительных органов начали стрелять в сторону машины, потому что водитель никак не реагировал на их требования.

В итоге машина приехала к городскому кладбищу и попала на тупиковую дорогу. Водитель начал сдавать назад и задел патрульную машину ГАИ.

По данным МВД, за рулем легковушки находился 24-летний житель поселка Нижние Вязовые. У молодого человека наблюдались признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Ранее он уже был привлечен к ответственности за отказ от медосвидетельствования. На этот раз составлен ряд протоколов: за езду без номеров, прав, игнорирование требования остановиться, обгон, отказ от медосвидетельствования, невыполнение обязанностей в связи с ДТП и неподчинение сотруднику полиции.