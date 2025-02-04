news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 4 февраля 2025 09:48

Погоня со стрельбой в Зеленодольске: водитель «Лады» протаранил патрульную машину

Накануне вечером в Зеленодольске на улице Заводская водитель за рулем автомобиля «Лада» 9-й модели не подчинился требованию сотрудников Госавтоинспекции остановиться и продолжил движение, создавая аварийную ситуацию на дороге.

Сотрудники Госавтоинспекциии начали погоню за легковушкой. На место приехал еще один экипажа сотрудников правоохранительных органов.

Один из сотрудников подошел к машине и попытался ее остановить, когда легковушка начала движение, сотрудник правоохранительных органов прыгнул на капот, перекатился и упал на дорогу.

Как стало известно «Татар-информу» сотрудники правоохранительных органов начали стрелять в сторону машины, потому что водитель никак не реагировал на их требования.

В результате машина заехала к городскому кладбищу и попала на тупиковую дорогу. Водитель начал сдавать назад и задел патрульную машину ГАИ.

Сотрудники задержали водителя и пассажира легковушки: 25-летнего жителя поселка Нижние Вязовые и 27 летнего мужчину из Зеленодольска.

При задержании один из них ударил кулаком в грудь сотрудника правоохранительных органов.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Жизнь его потрепала, но он не прогнулся»: ушел из жизни бизнесмен Михаил Скоблионок

«Жизнь его потрепала, но он не прогнулся»: ушел из жизни бизнесмен Михаил Скоблионок

3 февраля 2025
«Наказали слишком строго»: призывавший убивать русских студент обжаловал приговор

«Наказали слишком строго»: призывавший убивать русских студент обжаловал приговор

3 февраля 2025