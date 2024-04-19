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Происшествия 19 апреля 2024 09:43

Появилось видео падения произведенного в Казани Ту22М3

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Появилось видео падения самолета Ту22М3, который был произведен в Казани.

На кадрах видно, как горящее воздушное судно кружится в небе, стремительно опускаясь вниз.

Напомним, бомбардировщик потерпел крушение в Красногвардейском районе Ставропольского края при возвращении на аэродром базирования. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

Три члена экипажа эвакуировались, идет поиск одного летчика.

#упал самолет
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