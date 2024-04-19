Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Ставропольском крае потерпел крушение самолет Ту-22М3
По информации Министерства обороны, Ту-22М3 Воздушно-космических сил России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой миссии при возвращении на базу.
Согласно официальному заявлению, все летчики, находившиеся на борту самолета, успешно катапультировались, трое из них были экстренно эвакуированы группой поиска и спасения.
В настоящее время продолжается поиск еще одного из летчиков. Сообщается, что на момент аварии на борту не было никакого боекомплекта и самолет разбился в безлюдной местности.
На земле не зафиксировано никаких разрушений. Предварительной причиной аварии является техническая неисправность.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников