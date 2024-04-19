В Ставропольском крае потерпел крушение самолет Ту-22М3

По информации Министерства обороны, Ту-22М3 Воздушно-космических сил России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой миссии при возвращении на базу.

Согласно официальному заявлению, все летчики, находившиеся на борту самолета, успешно катапультировались, трое из них были экстренно эвакуированы группой поиска и спасения.

В настоящее время продолжается поиск еще одного из летчиков. Сообщается, что на момент аварии на борту не было никакого боекомплекта и самолет разбился в безлюдной местности.

На земле не зафиксировано никаких разрушений. Предварительной причиной аварии является техническая неисправность.