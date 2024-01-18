Кадрами с откровениями очередного военнослужащего из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который был взят в плен в районе Авдеевки, поделился телеграм-канал Сhub_detection.

По словам военнопленного, он остался жив благодаря охватившей его панике. Она была вызвана тем, что он заблудился, спасаясь от обстрела. Поскитавшись по линии боевого соприкосновения, украинский солдат вышел на позиции российских военнослужащих.

«Пули свистели над головой. Был без бронежилета и каски. Думал быстро перебежать. Бежал часа полтора. Лёг. Увидел дрон, а из него граната. Снова побежал и дошёл до позиций. Смотрю люди выходят форма не наша. И повезли меня», – рассказал пленный.

Напомним, ранее в сети уже появлялись записи с украинскими военнослужащими из вышеупомянутого подразделения. Большая часть из них была взята в плен бойцами Интернациональной бригады «Пятнашка».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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