Появилось видео наезда автобуса на 13-летнюю школьницу в Казани

Видеокамера зафиксировала, как сегодня утром на улице Боевая в Казани водитель маршрутного автобуса сбил 13-летнюю школьницу. Ролик опубликован в Telegram-канале городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, водитель не пропустил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Татар-информ» рассказывал, что после ДТП на место происшествия приехала ее мать. С травмой головы и ушибом голени ребенка увезли в ДРКБ.