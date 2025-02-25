В Казани школьница попала под колеса автобуса – ребенка госпитализировали в ДРКБ

Сегодня утром возле дома №106 на Боевой улице в Казани школьница попала под колеса автобуса 30-го маршрута. Об этом «Татар-информу» рассказали в городской Госавтоинспекции.

Отмечается, что 13-летняя девочка переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. После ДТП на место происшествия приехала ее мать. С травмой головы и ушибом голени ребенка увезли в ДРКБ.

«Боевая, 106, наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Девочка была одна. Госпитализирована в ДРКБ», – рассказала агентству начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани Алия Валиева.