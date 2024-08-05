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Появилось видео момента столкновения 13-летнего питбайкера с легковушкой в РТ
В минувшие выходные в Татарстане произошло очередное ДТП с участием подростка на питбайке. Видео с моментом ДТП появилось в социальных сетях.
Как сообщают в республиканской Госавтоинспекции, 3 августа в Пестречинском районе 13-летний подросток за рулем питбайка выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус».
С тяжелыми травмами ребенка доставили в больницу.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что накануне в казанском жилом массиве Борисоглебское юный питбайкер не уступил дорогу и столкнулся с Chevrolet, который двигался прямо. С предварительными диагнозами «закрытый перелом правой лучевой кости со смещением» и «закрытый поднадкостничный перелом правой локтевой кости» подростка доставили в больницу.
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