Появилось видео момента столкновения 13-летнего питбайкера с легковушкой в РТ

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

В минувшие выходные в Татарстане произошло очередное ДТП с участием подростка на питбайке. Видео с моментом ДТП появилось в социальных сетях.

Как сообщают в республиканской Госавтоинспекции, 3 августа в Пестречинском районе 13-летний подросток за рулем питбайка выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус».

С тяжелыми травмами ребенка доставили в больницу.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что накануне в казанском жилом массиве Борисоглебское юный питбайкер не уступил дорогу и столкнулся с Chevrolet, который двигался прямо. С предварительными диагнозами «закрытый перелом правой лучевой кости со смещением» и «закрытый поднадкостничный перелом правой локтевой кости» подростка доставили в больницу.