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Происшествия 5 августа 2024 08:55

В Борисоглебском 16-летний питбайкер попал в больницу после столкновения с Chevrolet

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Накануне примерно в 18.40 в казанском жилом массиве Борисоглебское произошло ДТП с участием несовершеннолетнего питбайкера. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По предварительным данным ведомства, при выезде на дорогу подросток не уступил дорогу и столкнулся с Chevrolet, который следовал прямо.

В результате ДТП юный питбайкер получил травмы. С предварительными диагнозами «закрытый перелом правой лучевой кости со смещением» и «закрытый поднадкостничный перелом правой локтевой кости» его доставили в больницу. Автоинспекторами проводится административное расследование.

#мотоциклист дтп
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