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В Борисоглебском 16-летний питбайкер попал в больницу после столкновения с Chevrolet
Накануне примерно в 18.40 в казанском жилом массиве Борисоглебское произошло ДТП с участием несовершеннолетнего питбайкера. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
По предварительным данным ведомства, при выезде на дорогу подросток не уступил дорогу и столкнулся с Chevrolet, который следовал прямо.
В результате ДТП юный питбайкер получил травмы. С предварительными диагнозами «закрытый перелом правой лучевой кости со смещением» и «закрытый поднадкостничный перелом правой локтевой кости» его доставили в больницу. Автоинспекторами проводится административное расследование.
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