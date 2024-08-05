В Борисоглебском 16-летний питбайкер попал в больницу после столкновения с Chevrolet

Накануне примерно в 18.40 в казанском жилом массиве Борисоглебское произошло ДТП с участием несовершеннолетнего питбайкера. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По предварительным данным ведомства, при выезде на дорогу подросток не уступил дорогу и столкнулся с Chevrolet, который следовал прямо.

В результате ДТП юный питбайкер получил травмы. С предварительными диагнозами «закрытый перелом правой лучевой кости со смещением» и «закрытый поднадкостничный перелом правой локтевой кости» его доставили в больницу. Автоинспекторами проводится административное расследование.