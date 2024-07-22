Появилось видео момента смертельного ДТП в Казани, в котором погиб парень на самокате

Появилось видео трагического происшествия в Казани, где в результате наезда грузового авто погиб 16-летний подросток на электросамокате. Видеозапись была опубликована Прокуратурой Республики Татарстан.

Согласно информации от местной Госавтоинспекции, инцидент произошел на улице Гвардейской. Предварительные данные указывают на то, что несовершеннолетний пытался пересечь проезжую часть на электросамокате, не спешившись на пешеходном переходе. В результате наезда грузового автомобиля подросток получил травмы, несовместимые с жизнью.

В связи с происшествием начата процессуальная проверка, которая находится под контролем прокуратуры города Казани.

Правоохранительные органы призывают участников дорожного движения к повышенной бдительности и строгому соблюдению правил дорожного движения, особенно при использовании средств индивидуальной мобильности.