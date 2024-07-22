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На Гвардейской в Казани самосвал насмерть сбил парня на электросамокате
В Казани произошло смертельное ДТП с грузовиком.
Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, авария произошла на улице Гвардейская. Водитель грузовика совершил наезд на парня на электросамокате. От полученных травм юноша скончался на месте.
Ранее в социальных сетях появилось видео с места смертельной аварии. Там сообщалось, что жертвой ДТП стал курьер, которого водитель самосвала не заметил на дороге.
«Самокат был не прокатный. Водитель поворачивал направо на зеленый сигнал светофора, когда произошел наезд. Электросамокатчик не спешился, когда пытался пересечь проезжую часть», – дополнили в городской Госавтоинспекции.
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