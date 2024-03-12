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Появилось видео момента наезда на пешехода в Нижнекамске
В ГИБДД Нижнекамска опубликовали видеозапись, на которую попал момент наезда на пешехода в Нижнекамске. Авария произошла накануне утром.
Как ранее писал «Татар-информ», водитель Lifan, следуя по улице 50 лет Октября со стороны проспекта Химиков, не уступил дорогу пешеходке, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате женщина получила травму головы.
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