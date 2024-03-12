Появилось видео момента наезда на пешехода в Нижнекамске

В ГИБДД Нижнекамска опубликовали видеозапись, на которую попал момент наезда на пешехода в Нижнекамске. Авария произошла накануне утром.

Как ранее писал «Татар-информ», водитель Lifan, следуя по улице 50 лет Октября со стороны проспекта Химиков, не уступил дорогу пешеходке, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате женщина получила травму головы.