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Происшествия 11 марта 2024 11:05

В Нижнекамске водитель Lifan не уступил дорогу и сбил женщину на пешеходном переходе

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Сегодня утром в Нижнекамске иномарка сбила 47-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель Lifan, следуя по улице 50 лет Октября со стороны проспекта Химиков, не уступил дорогу пешеходу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате женщина получила травму головы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: © ГИБДД Нижнекамска

#сбили пешехода #нижнекамск
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