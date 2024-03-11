В Нижнекамске водитель Lifan не уступил дорогу и сбил женщину на пешеходном переходе

Сегодня утром в Нижнекамске иномарка сбила 47-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель Lifan, следуя по улице 50 лет Октября со стороны проспекта Химиков, не уступил дорогу пешеходу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



В результате женщина получила травму головы.



Обстоятельства ДТП выясняются.