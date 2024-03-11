Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Нижнекамске водитель Lifan не уступил дорогу и сбил женщину на пешеходном переходе
Сегодня утром в Нижнекамске иномарка сбила 47-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель Lifan, следуя по улице 50 лет Октября со стороны проспекта Химиков, не уступил дорогу пешеходу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате женщина получила травму головы.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников