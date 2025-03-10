news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 10 марта 2025 12:52

Появилось видео момента наезда таксиста на автобусную остановку в Казани

Читайте нас в
Телеграм

Появилось видео момента наезда арендованного автомобиля такси «Москвич» на автобусную остановку на улице Вишневского в Казани.

«Татар-информ» рассказывал, что водитель, пытаясь объехать автобус, остановившийся для высадки пассажиров, наехал на пешеходов, которые выходили из автобуса.

В результате ДТП пострадало 11 человек. Девять человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, двоим госпитализация не потребовалась. Восемь взрослых госпитализированы в 7 ГКБ, ребенок – в ДРКБ.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Юрист объяснил, как водителям отвечать на нестандартные вопросы инспекторов ДПС

Юрист объяснил, как водителям отвечать на нестандартные вопросы инспекторов ДПС

9 марта 2025
Ркаил Зайдулла: «Говорю прямо, пусть знают: я участвую в выборах!»

Ркаил Зайдулла: «Говорю прямо, пусть знают: я участвую в выборах!»

9 марта 2025