Появилось видео момента наезда таксиста на автобусную остановку в Казани

Появилось видео момента наезда арендованного автомобиля такси «Москвич» на автобусную остановку на улице Вишневского в Казани.

«Татар-информ» рассказывал, что водитель, пытаясь объехать автобус, остановившийся для высадки пассажиров, наехал на пешеходов, которые выходили из автобуса.

В результате ДТП пострадало 11 человек. Девять человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, двоим госпитализация не потребовалась. Восемь взрослых госпитализированы в 7 ГКБ, ребенок – в ДРКБ.