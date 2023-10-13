В Бугульме КамАЗ сбил пожилую пару, женщина скончалась в больнице

В Бугульме произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

На Красноармейской улице водитель КамАЗа на зебре, по предварительным данным, превысил скорость и сбил 71-летнего мужчину и 66-летнюю женщину.

Оба были госпитализированы в ЦРБ Бугульмы, где женщина скончалась от полученных травм.

Обстоятельства трагедии выясняются.