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В Бугульме КамАЗ сбил пожилую пару, женщина скончалась в больнице
В Бугульме произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
На Красноармейской улице водитель КамАЗа на зебре, по предварительным данным, превысил скорость и сбил 71-летнего мужчину и 66-летнюю женщину.
Оба были госпитализированы в ЦРБ Бугульмы, где женщина скончалась от полученных травм.
Обстоятельства трагедии выясняются.
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