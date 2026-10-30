Появилось видео момента массового ДТП, устроенного девушкой в центре Казани

Видео момента массового ДТП в центре Казани обнародовала городская Госавтоинспекция. На записи видно, как KIA мчится со стороны улицы Пушкина, влетая в Chery Arrizo и такси Renault Logan на Лево-Булачной.

Напомним, авария произошла сегодня утром. За рулем автомобиля KIA была 24-летняя девушка. Она ехала на красный свет. Девушку с травмами доставили в РКБ. Кроме того, пострадала 61-летняя пассажирка такси. Ее доставили в 7-ю горбольницу.

