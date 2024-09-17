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Появилось видео момента ДТП с автобусом на проспекте Победы в Казани
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Госавтоинспекция Казани опубликовала видеозапись с моментом аварии на проспекте Победы в Казани.
Напомним, автобус 33-го маршрута столкнулся с «КамАЗом». По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя «КамАЗа», который не уступил дорогу.
Всего в салоне автобуса находилось 30 пассажиров, четверых увезли в больницу.
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