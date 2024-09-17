Появилось видео момента ДТП с автобусом на проспекте Победы в Казани

Госавтоинспекция Казани опубликовала видеозапись с моментом аварии на проспекте Победы в Казани.

Напомним, автобус 33-го маршрута столкнулся с «КамАЗом». По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя «КамАЗа», который не уступил дорогу.

Всего в салоне автобуса находилось 30 пассажиров, четверых увезли в больницу.