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Происшествия 17 сентября 2024 13:54

Появилось видео момента ДТП с автобусом на проспекте Победы в Казани

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Госавтоинспекция Казани опубликовала видеозапись с моментом аварии на проспекте Победы в Казани.

Напомним, автобус 33-го маршрута столкнулся с «КамАЗом». По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя «КамАЗа», который не уступил дорогу.

Всего в салоне автобуса находилось 30 пассажиров, четверых увезли в больницу.

#дтп с автобусом
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