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Происшествия 17 сентября 2024 12:23

Четыре пассажира автобуса попали в больницу после ДТП с грузовиком в Казани

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Сегодня на проспекте Победы в Казани автобус 33-го маршрута столкнулся с «КамАЗом». В результате пострадали четыре человека. Об этом «Татар-информу» рассказали в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя «КамАЗа», который не уступил дорогу.

Всего в салоне автобуса находилось 30 пассажиров, четверых увезли в больницу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

#дтп в казани
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