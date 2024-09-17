Четыре пассажира автобуса попали в больницу после ДТП с грузовиком в Казани

Сегодня на проспекте Победы в Казани автобус 33-го маршрута столкнулся с «КамАЗом». В результате пострадали четыре человека. Об этом «Татар-информу» рассказали в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя «КамАЗа», который не уступил дорогу.

Всего в салоне автобуса находилось 30 пассажиров, четверых увезли в больницу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.