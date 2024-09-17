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Четыре пассажира автобуса попали в больницу после ДТП с грузовиком в Казани
Сегодня на проспекте Победы в Казани автобус 33-го маршрута столкнулся с «КамАЗом». В результате пострадали четыре человека. Об этом «Татар-информу» рассказали в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, авария произошла по вине водителя «КамАЗа», который не уступил дорогу.
Всего в салоне автобуса находилось 30 пассажиров, четверых увезли в больницу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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